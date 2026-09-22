Расчет РСЗО ночью разнес вражеский опорник в Сумской области

Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» совместно с разведчиками-операторами беспилотных систем (БпС) в ночное время уничтожил укрепленный опорный пункт и живую силу подразделения ВСУ в Сумской области.
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