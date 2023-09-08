Соответствующий запрос в правоохранительные органы был направлен депутатом Государственной Думы РФ. Поводом для запроса стало обращение «Федерального комитета по контролю, борьбе с коррупцией и терроризмом».
В Твери могут возобновить уголовное дело в отношении ректора ТГМУ Леси Чичановской
Комментарии
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Александр Дамиров
Вор должен сидеть в тюрьме,но эта жидовская тварь и здесь может выкрутиться.
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6 час.
Анатолий
100% оттуда!
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6 час.
А
Анатолий
А вот за это должен отчитаться глава СК. Выяснить кто и на каком основании дело прекратил. Ведь явно вырисовывается мутное дельце с вовлечением больших чинов региона. Эта тётка охамевшая от таких возможностей благодаря связям и таким деньгам мужа. ТО , что она зарплату платила своей обслуге из нашего кармана -цветочки. Глубже копните.
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5 час.
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