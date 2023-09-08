В Твери могут возобновить уголовное дело в отношении ректора ТГМУ Леси Чичановской

А

Анатолий

А вот за это должен отчитаться глава СК. Выяснить кто и на каком основании дело прекратил. Ведь явно вырисовывается мутное дельце с вовлечением больших чинов региона. Эта тётка охамевшая от таких возможностей благодаря связям и таким деньгам мужа. ТО , что она зарплату платила своей обслуге из нашего кармана -цветочки. Глубже копните.