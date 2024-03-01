Минюст США: Россиянин Марченко признался в закупке товаров двойного назначения Гражданин РФ Максим Марченко, арестованный в США в сентябре 2023 года, признал свою вину в незаконной закупке для находящихся в России покупателей американской микроэлектроники двойного и военного назначения.
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