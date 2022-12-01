Военное обозрение

3 263 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Загуменов
    на колени , сука 😡Представитель ЕК:...
  • федор
    Фашисты вас видно история ничему не научила. Смотрите чтобы зиму сами пережили, а рагульё своё получит по полной прог...Немецкое издание:...
  • Лидия Санникова
    Насмешили... Про себя вспомните в Сталинграде.Немецкое издание:...

Битва на Куруковом озере

Битва на Куруковом озере

Юзеф Брандт. Табор запорожцев Восстание Жмайло В ходе Смуты в Русском царстве запорожцы приняли активное участие в деятельности самозванцев и в походах польских войск с целью подчинения русских земель.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх