Битва на Куруковом озере

Юзеф Брандт. Табор запорожцев Восстание Жмайло В ходе Смуты в Русском царстве запорожцы приняли активное участие в деятельности самозванцев и в походах польских войск с целью подчинения русских земель.
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