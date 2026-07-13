Движение трамваев по улице Попова в Барнауле возобновили

Проезд трамваев по улице Попова в Барнауле возобновили. Об этом сообщает МУП "Горэлектротранс". 13 июля специалисты службы пути завершили основные работы по капремонту путей на переезде на пересечении улиц Попова и Георгия Исакова.
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