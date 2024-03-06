Страна и люди
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Страна и люди

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Bloomberg: Трамп встретился с Маском во время поиска спонсоров

Bloomberg: Трамп встретился с Маском во время поиска спонсоров

Бывший американский лидер Дональд Трамп встретился с владельцем компаний Tesla и SpaceX Илоном Маском в тот период, когда кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки ищет спонсоров для своей предвыборной кампании.

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