Хранение кабачков: 5 мест, где они долежат до весны

Большой толстокожий кабачок выглядит так, будто он готов лежать, не портясь, до следующего урожая. Но внешность этого овоща обманчива: на большую часть он состоит из воды, поэтому, чтобы сохранить его хотя бы до весны, придется приложить усилия.