Хранение кабачков: 5 мест, где они долежат до весны

Большой толстокожий кабачок выглядит так, будто он готов лежать, не портясь, до следующего урожая. Но внешность этого овоща обманчива: на большую часть он состоит из воды, поэтому, чтобы сохранить его хотя бы до весны, придется приложить усилия.
Большой толстокожий кабачок выглядит так, будто он готов лежать, не портясь, до следующего урожая. Но внешность этого овоща обманчива: на большую часть он состоит из воды, поэтому, чтобы сохранить его хотя бы до весны, придется приложить усилия.
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