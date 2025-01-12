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Царьград

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В Тюмени водитель Kia уснул за рулем: пострадали два пассажира маршрутки

В Тюмени водитель Kia уснул за рулем: пострадали два пассажира маршрутки

В Тюмени произошла авария с участием автомобиля Kia и маршрутного автобуса. Водитель Kia предположительно уснул за рулем, что привело к столкновению.

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