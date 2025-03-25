Слитая переписка поставила под угрозу ближайшего соратника Трампа

Высокопоставленные чиновники администрации США рассматривают возможность отставки советника по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Майка Уолтца после утечки сообщений из группового чата членов американской администрации, где обсуждались удары по хуситам.
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