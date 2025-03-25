Политика как он...
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Политика как она есть

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Слитая переписка поставила под угрозу ближайшего соратника Трампа

Слитая переписка поставила под угрозу ближайшего соратника Трампа

Высокопоставленные чиновники администрации США рассматривают возможность отставки советника по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Майка Уолтца после утечки сообщений из группового чата членов американской администрации, где обсуждались удары по хуситам.

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