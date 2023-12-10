Зима суровая, тарифы высокие: Претендуют ли депутаты на компенсацию коммунальных счетов?

После шока, вызванного тарифами на коммунальные услуги в прошлом сезоне, правительство пообещало компенсировать счета за энергоресурсы этой зимой, но с дифференциацией финансовой помощи в зависимости от доходов каждой отдельной семьи.
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