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Царьград

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Маркелов раскрыл секрет радиостанции "Судного дня". Россия сделала уникальную вещь

Маркелов раскрыл секрет радиостанции "Судного дня". Россия сделала уникальную вещь

Радиостанция "Судного дня" выдала в эфир второе мистическое послание после встречи в Турции. Сегодня интерес к загадочному объекту просто огромный - даже на Украине в режиме онлайн в новостях передают её сигналы.

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