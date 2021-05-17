РОСБАЛТ

537 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Попова
    работайте, Братья!!!Петербургская пол...
  • Ирина Попова
    что за чушь в заголовке???!!! Не "дело шьют", а ведется расследование о преступлениях "российской гражданки" против Б...Адвокат: Задержан...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    ое мнение политикам надо отдать и увеличить в три раза выплаты вы только прикиньте как эти бобры со своими свиноматк...Минтруд предложил...

Почему Кадыров промахнулся

Почему Кадыров промахнулся

Глава Чечни Рамзан Кадыров снова оказался в центре внимания российских и мировых СМИ. На этот раз его имя не связывают с убийствами знаменитых или малоизвестных чеченцев за границей и в РФ, включая Героев России, с преследованием (до смерти) представителей секс-меньшинств в республике, с покушением на Бориса Немцова, с самостоятельными внешнеполитическими демаршами, после которых Кремлю приходится объяснять, что Кадыров высказывал свою личную точку зрения, не совпадающую с позицией руководства страны (такой вот уникальный глава региона РФ, с собственным мнением по всем вопросам мироздания).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх