Почему Кадыров промахнулся

Глава Чечни Рамзан Кадыров снова оказался в центре внимания российских и мировых СМИ. На этот раз его имя не связывают с убийствами знаменитых или малоизвестных чеченцев за границей и в РФ, включая Героев России, с преследованием (до смерти) представителей секс-меньшинств в республике, с покушением на Бориса Немцова, с самостоятельными внешнеполитическими демаршами, после которых Кремлю приходится объяснять, что Кадыров высказывал свою личную точку зрения, не совпадающую с позицией руководства страны (такой вот уникальный глава региона РФ, с собственным мнением по всем вопросам мироздания).