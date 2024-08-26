В Волгоградской области после атаки БПЛА повреждены дом и два строения

© Павел Колядин/ ТАСС, архив Никто не пострадал ВОЛГОГРАД, 26 августа. /ТАСС/. Жилой дом и два нежилых строения получили повреждения в Волгоградской области в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), жертв и пострадавших нет.
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