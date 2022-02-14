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Смотровые стекла ООО ПКП "Спектр"

Смотровые стекла ООО ПКП "Спектр"

Данная компания специалист в своём деле по производству изделий из кварца и оптического стекла. Естественно, что потребителями прежде всего являются оборонной промышленности.

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