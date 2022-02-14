Смотровые стекла ООО ПКП "Спектр"

Данная компания специалист в своём деле по производству изделий из кварца и оптического стекла. Естественно, что потребителями прежде всего являются оборонной промышленности.
Популярные статьи
- Вопрос обращения к Президенту о необходимости признания ДНР и ЛНР будет рассмотрен завтра на основе рейтингового голосования
- В ИЗЛОЖЕНИИ ASSOCIATED PRESS: Байден предупредил Путина о "серьезной цене" вторжения на Украину"
- Глава МИД Великобритании усомнилась в суверенитете России над Ростовом и Воронежем
Свежие комментарии