Систему SWIFT надо "убить" и больше с ней не работать, считает глава ВТБ Костин

Систему SWIFT надо «убить» и больше с ней не работать, поскольку это прямая утечка информации к недругам России, сказал глава ВТБ Андрей Костин в интервью Павлу Зарубину, сообщают РИА Новости со ссылкой на Telegram-канале журналиста.
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