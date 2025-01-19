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Систему SWIFT надо "убить" и больше с ней не работать, считает глава ВТБ Костин

Систему SWIFT надо "убить" и больше с ней не работать, считает глава ВТБ Костин

Систему SWIFT надо «убить» и больше с ней не работать, поскольку это прямая утечка информации к недругам России, сказал глава ВТБ Андрей Костин в интервью Павлу Зарубину, сообщают РИА Новости со ссылкой на Telegram-канале журналиста.

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