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Медведев стартовал с победы на «Мастерсе» в Шанхае

Медведев стартовал с победы на «Мастерсе» в Шанхае

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг турнира ATP в Шанхае. Во втором круге он победил немца Яна-Леннарда Штруффа со счётом 4:6, 6:4, 6:2.

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