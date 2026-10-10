Медведев стартовал с победы на «Мастерсе» в Шанхае

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг турнира ATP в Шанхае. Во втором круге он победил немца Яна-Леннарда Штруффа со счётом 4:6, 6:4, 6:2.
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