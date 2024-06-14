Законопроект о невозвратных гостиничных тарифах будет внесен в Госдуму в июне-июле

Законопроект о невозвратных гостиничных тарифах направлен в правительство. Дмитрий Вахруков, заместитель министра экономического развития России, сообщил, что документ должен быть внесен в Госдуму в июне или начале июля этого года.
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