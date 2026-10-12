Биолог Монтарси допустил распространение лихорадки Западного Нила в Европе

Угроза распространения лихорадки Западного Нила среди государств Европы вполне реальна — болезнь способна захватить новые территории континента, включая восточные.
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