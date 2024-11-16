Новый BMW iX1 (2026): рестайлинговый кроссовер впервые засняли на дороге

BMW приступил к тестам рестайлинговой версии модели X1 (U11), точнее его электрической версии iX1. Прямой конкурент Volvo EX40, который поступит в продажу весной 2026 года, впервые попал в объективы фотошпионов во время испытаний.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии