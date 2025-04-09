В Германии решили подготовить детей к войне на уроках гражданской обороны

В ответ на обострившуюся ситуацию в области безопасности в Европе и растущую угрозу третьей мировой войны министерство внутренних дел Германии призвало школы наладить уроки гражданской обороны, а граждан — запасаться едой, водой и предметами первой необходимости.
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