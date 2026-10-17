Царьград Коллаж Царьграда В Госдуме приняли решение по одному из депутатов – Константину Затулину, который так рьяно защищает мигрантов.
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Это он приглашает у себя на огороде поработать ?
Конгрессмена русских, но не Российских обществ еще лет 10-20 назад надо было выслать навсегда из России на любую родину любимых им мигрантов. Может быть любимая им госдума задумается, как это сделать побыстрей, пока господин Затулиджан лично не возглавил въезд в нашу страну десятки миллионов своих любимцев. Он будет не обеспечивать их работой, нахрена это ему... А за свой счет кормить их всех пловом. Евг. Р-Р.
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А как Затулин защитник мигрантов, сторонник замены коренного населения России на приезжих опять попал в Госдуму? Кто за него голосовал, в каком округе его выбрали? Или ЕР втолкнула его через пресловутые партийные списки игнорируя мнение несомненно большинства граждан РФ?
Госдума, когда некоторое волнение после выборов улеглось, еще раз продемонстрировала, что мнение граждан России ей абсолютно безразлично и что она существует на налоги этих граждан только для себя. Показали, что еще пять лет этот "электорат"им будет нужен только для поступления налогов и ведения боевых действий.
Когда же у нас наконец то прекратят выбирать"народных избранников" по партийным спискам?Лично я ни за Затулина,ни за Терешкову,ни за Роднину и ряда других депутатов(их там уже более 450) не голосовал.А этот Затулин скорее всего живёт в коттеджем посёлке,с охраной у ворот на въезде и ему не ведомы бесчинства приезжих гастарбайтеров и членов их семей у нас в стране.Он так же наверное и не смотрит новости из Европы,где разнуздано ведут себя мигранты из Азии и Африки.