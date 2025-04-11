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Закон, порядок, государство

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Расчеты ЗРК «Стрела-10М» группировки войск «Восток» в круглосуточном режиме прикрывают мотострелков от средств воздушного нападения ВСУ

Расчеты ЗРК «Стрела-10М» группировки войск «Восток» в круглосуточном режиме прикрывают мотострелков от средств воздушного нападения ВСУ

Комплекс «Стрела-10» эффективно поражает самолёты, вертолёты и БПЛА противника. Важным преимуществом является возможность ведения огня как с неподвижной позиции, так и в движении.

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