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Россиянину не пожали руку на ЧМ по шахматам, скандал с костюмами Косторной, топ-матч Миранчука, «Реал» и «Жирона» уходят в отрыв, «ПСЖ» выиграл Суперкубок Франции и другие новости

1. Поляк Ян-Кшиштоф Дуда отказался пожать руку россиянину Денису Хисматуллину на ЧМ по быстрым шахматам.

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