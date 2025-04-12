В Кремле поставили будильник: Названа точная дата "нападения" на Европу. Но всё не просто так

МБ

Михаил Берников

У них,западных генералов,есть один билет,в никуда. Как и у всей бедной старушки Европы нет ни ресурсов ископаемых,ни людских уменьшающихся с каждым годом. Только так называемые 'лидеры" ЕС пытаются найти выход,да только ума с русофобией для такого дела не хватит.