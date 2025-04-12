Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 978 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Амара Карпова
    МОЛОДЦЫ👍😎😎Так держать👍👍🙏Опубликованы фото...
  • Александр Гуреев
    За подделку всего, все продукты подделывают. И сажать на сроки от 10 лет, с конфискацией всех родственников его. Вот ..."Выгоднее фальсиф...
  • Ильдус Мамлеев
    Очередное удобрение для украинской земли, теперь в виде "лягушатников", только и всего. Всё кто придут, всё там и сдо...Figaro: Франция р...

В Кремле поставили будильник: Названа точная дата "нападения" на Европу. Но всё не просто так

В Кремле поставили будильник: Названа точная дата "нападения" на Европу. Но всё не просто так

Генеральный инспектор Бундесвера ФРГ Карстен Бройер снова запугивает "нападением" на Европу. На этот раз даже с точной датой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
МБ
Михаил Берников
У них,западных генералов,есть один билет,в никуда. Как и у всей бедной старушки Европы нет ни ресурсов ископаемых,ни людских уменьшающихся с каждым годом. Только так называемые &#39;лидеры&quot; ЕС пытаются найти выход,да только ума с русофобией для такого дела не хватит.
Ответить
18 час.
наверх