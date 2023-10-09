Главный раввин РФ попал в больницу после удара головой на празднике

Главный раввин России Берл Лазар попал в больницу после празднования Симхат Тора. Об этом рассказал Руководитель департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борух Горин в беседе с РЕН ТВ.
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