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Рождественское чудо в Крыму

Рождественского  чуда  вам.В  телеграме  пишут,   что в  Крыму, в Судаке,  во время ремонтных работ в храме Покрова Пресвятой Богородицы обнаружили икону Божией матери, которую православные верующие спрятали в стене, чтобы в годы гонений на Церковь спасти от уничтожения советской властью.

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