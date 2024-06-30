BFMTV: во Франции начались досрочные парламентские выборы

Во Франции открылись избирательные участки для досрочных парламентских выборов, сообщает BFMTV. "В 8 часов утра французы пришли на избирательные участки, чтобы выбрать 577 членов парламента, которые будут в течение пяти лет", - сообщает радио.
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