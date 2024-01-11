Американист Домрин заявил, что победа Трампа может обеспечить мир на Украине

Американист и доктор юридических наук Александр Домрин заявил, что в случае победы на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки Дональд Трамп может поспособствовать разрешению украинского конфликта.
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