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В Прикамье дадут временное жильё женщине, в квартире которой взорвался наз

В Прикамье дадут временное жильё женщине, в квартире которой взорвался наз

Взрыв нанёс ущерб лишь одной квартире. Её хозяйку временно переселят.Глава города Кизела (Пермский край) Андрей Родыгин заявил, что хозяйке квартиры, в которой взорвался газ, будет предоставлено временное жильё.

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