Происшествия

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Сотрудники Госавтоинспекции провели мероприятие «Мой безопасный маршрут» в Тверской области

Сотрудники Госавтоинспекции города Ржева провели мероприятие «Мой безопасный маршрут», для воспитанников Хорошевского детского сада.

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