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Работа Управления в области контроля качества и безопасности зерна и продуктов его переработки (Кемеровская область - Кузбасс) за 1 квартал 2021 года

С начала 2021 года Управлением в области обеспечения качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства проведено: - 21 плановая проверка в отношении учреждений социальной сферы и образования; - 129 мероприятий в рамках контроля вывоза зерна и продуктов его переработки с территории Российской Федерации; - 1 мероприятие при перевозке зерна по территории Российской Федерации; Всего проинспектировано 37350,328 тн зерна и крупы, в том числе – 1,3288 крупы - при закупках на государственные нужды; 37126,5 тн - при экспорте зерна и продуктов его переработки; 222,5 тн – при перевозке зерна по территории РФ.

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