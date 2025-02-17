Зеленский: Украина не знала о переговорах в Саудовской Аравии и не будет их признавать

МОСКВА, 17 февраля, ФедералПресс. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет участвовать в предстоящих переговорах между США и Россией, которые начнутся 18 февраля в Саудовской Аравии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии