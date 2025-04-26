Патриарх Кирилл призвал изучать философию марксизма

Патриарх Кирилл объяснил, почему стоит изучать марксизмПатриарх Московский и всея Руси Кирилл подчеркнул, что освоение философских учений, включая марксизм, необходимо для осознания актуальных проблем и формирования ответов на них .
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