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Мигранты спилили ценные деревья, чтобы поставить ларёк

Мигранты спилили ценные деревья, чтобы поставить ларёк

Местные жители опасаются появления на этом месте мини-рынка.В Екатеринбурге жильцы дома на улице Бисертской, 26 возмущены незаконной вырубкой деревьев и установкой торговых киосков возле их дома без согласования с собственниками.

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