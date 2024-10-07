В понедельник, 7 октября, стоимость золота снижается в ходе азиатской сессии, поскольку сильные данные по занятости в США сократили вероятность еще одного снижения ставки ФРС на 50 базисных пунктов в ноябре, пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на заявления аналитиков ANZ.
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