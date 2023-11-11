У Камилы могут отобрать золотую медаль Олимпиады−2022

WADA решило сохранить запрос на четырехлетнюю дисквалификацию российской спортсментки Камила Валиева Фото: социальные сети Спортивный арбитражный суд (CAS) завершил рассмотрение дела российской фигуристки Камилы Валиевой.
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