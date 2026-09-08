Врач Степанова: осень не является причиной обострения суставных заболеваний

Врач-ревматолог, артролог, к.м.н. Наталья Степанова рассказала, что осень не является прямой причиной обострения суставных заболеваний, но может усиливать уже существующие болевые ощущения.
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