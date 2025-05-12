Самый засекреченный чекист: чем прославился генерал Питовранов

В 1983-1988 годах Евгений Питовранов возглавлял Торгово-промышленную палату (ТПП) СССР. В последние годы его жизни, на волне разоблачений сталинских преступлений, в СМИ появились утверждения, будто Питовранов, в бытность начальником 2-го Главного управления (контрразведки) МГБ СССР, организовал по приказу Сталина ликвидацию председателя Еврейского антифашистского комитета Соломона Михоэлса.