Вильфанд: в Москве зимой прогнозируются морозы до -25°С

Политика как она есть

В столичном регионе грядущей зимой прогнозируются морозы до -25°С, снег уже покрыл 70% России. Об этом рассказал на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «Интерфакс».