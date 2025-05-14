Хуситы заявили, что за сутки запустили три ракеты по аэропорту в Израиле

Шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы), которое правит на севере Йемена, запустило ещё одну ракету по аэропорту Бен-Гурион, который находится возле израильского Тель-Авива, говорится в заявлении вооружённых сил йеменской организации.
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