Охота на "Кобру": кто угнал боевой вертолет с сверхсекретной базы США

Скриншот видео Российский спецназ захватил у ВСУ уникальный трофей – дрон "Черный шершень". Этот аппарат норвежского производства считается самым миниатюрным беспилотником в мире: устройство умещается на ладони.
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