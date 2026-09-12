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FiNE NEWS

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Су-34 нанес удар по пункту временной дислокации ВСУ в зоне СВО

Экипаж российского многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес авиационный удар по пункту временной дислокации боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки войск «Восток».

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