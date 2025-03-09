На береговой линии Анапы зафиксировали новые выбросы мазута

В Краснодарском крае на пляжах Анапы обнаружили новые выбросы мазута после ЧП с танкерами. «Незначительные выбросы мелкой фракции мазута обнаружили на береговой линии между селом Витязево и станицей Благовещенская», — рассказали в оперштабе региона.