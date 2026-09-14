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Экономист НИУ ВШЭ спрогнозировал инфляцию в 7 % к концу года: что подорожает, а что подешевеет

Экономист НИУ ВШЭ спрогнозировал инфляцию в 7 % к концу года: что подорожает, а что подешевеет

МОСКВА, 14 сентября, ФедералПресс. Динамика цен в России, при которой одни товары дешевеют, а другие продолжают дорожать, – абсолютно нормальное экономическое явление, характерное для любой страны.

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