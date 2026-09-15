Украинский фронт, главное за сутки: Наши уже в километре от Краматорска, оборону Орехова разделывают под орех

1664-й день спецоперации. Британский самолет РЭР RC-135 Rivet Joint ведет разведку в акватории Черного моря в интересах ВСУ Бойцы ГрВ «Север» освободили Шевченково и Широкое в Харьковской области, а подразделения ГрВ «Днепр» — Новоандреевку Запорожской области.