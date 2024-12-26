Мужчина по знаку зодиака, который создан для вас

Солнце в женском гороскопе как образ главных мужчин жизни. Во Льве: Лев – особенный знак для Солнца, так как именно там оно находится у себя дома, в «обители», а потому качества Солнца будут максимально проявлены.
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