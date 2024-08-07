Самолет вернулся в аэропорт Владивостока из-за неисправности

Самолет Airbus A320 neo, летевший в Петропавловск-Камчатский, вернулся в аэропорт вылета Владивосток из-за сработавшего уведомления о проблеме с гидросистемой, сообщили 7 августа в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии».
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