Компания Blizzard выпустила ролик, чтобы поблагодарить всех игроков WoW за прошед...

Компания Blizzard выпустила ролик, чтобы поблагодарить всех игроков WoW за прошедший годРазработчики все еще крайне популярной MMORPG World of Warcraft выпустили небольшое видео, чтобы выразить благодарность всем своим игрокам и поделиться некоторыми интересными моментами из 2024 года.