Хотим поздравить главу нашей семьи, нашего папу, мужа Бирюкова Владимира Владимировича с днём отца, а также с праздником связиста!!! День отца! Что ж поздравляем Замечательных мужчин.
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Хотим поздравить главу нашей семьи, нашего папу, мужа Бирюкова Владимира Владимировича с днём отца, а также с праздником связиста!!! День отца! Что ж поздравляем Замечательных мужчин.