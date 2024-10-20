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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Хотим поздравить главу нашей семьи, нашего папу, мужа Бирюкова Владимира

Хотим поздравить главу нашей семьи, нашего папу, мужа Бирюкова Владимира Владимировича с днём отца, а также с праздником связиста!!! День отца! Что ж поздравляем Замечательных мужчин.

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