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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Новогоднее представление ´Приключение Буратино´.

Новогоднее представление ´Приключение Буратино´.

Дети детям!Учащиеся Бобруйской государственной общеобразовательной специальной школы-интернат для детей с нарушением слуха подарили учащимся нашей школы яркие эмоции и веселое предпраздничное настроение в новогоднем представлении ´Приключение Буратино´.

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